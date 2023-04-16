“الأرصاد”: مكة المكرمة الأعلى حرارة في المملكة بـ37 درجة وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد مكة المكرمة تسجيل أعلى درجة حرارة اليوم (الخميس)، في المملكة بـ37 درجة، تليها المدينة المنورة، وجازان، والقنفذة بـ34 درجة.
وأوضح المركز أن أدنى درجة حرارة متوقعة ستكون في طريف بواقع 11 درجة مئوية، تليها عرعر بـ13 درجة، تليها أبها، والباحة، وحائل، والطائف بـ14 درجة، ثم سكاكا، والصمان، والتنهات، والمجمعة، والدهناء، والقريات.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقريره عن حالة الطقس، اليوم (الأحد)، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وأجزاء من منطقة حائل.
وفق “أخبار 24”.