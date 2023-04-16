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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية
16/04/2023   3:11 م

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

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استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم (الأحد)، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

جديد المحليات
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