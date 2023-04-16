لزيادة التغطية الجغرافية.. “الأرصاد” تزود الحرمين بمحطات رصد أوتوماتيكية

زود المركز الوطني للأرصاد المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، والمسجد النبوي الشريف بعدد من محطات الرصد الأوتوماتيكية، في خطوة تأتي ضمن برنامج المركز لزيادة التغطية الجغرافية ودقة المعلومات بالمشاعر المقدسة.
ونوه الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام إلى أهمية زيادة عدد المحطات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وخاصةً بمنطقة الحرمين الشريفين؛ بهدف زيادة دقة المعلومة وتوفير بيانات الطقس على مدار الساعة للمستفيدين.
ولفت إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز قدراته الأرصادية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ لتحقيق أقصى درجات الدقة في مجال الرصد والتنبؤات بالظواهر الجوية المحتملة. وفق “أخبار 24”.
وقال مدير فرع المركز بالمدينة المنورة عبدالله أبوهيلة إن المركز يعمل خلال موسم العمرة على مراقبة الأجواء على مدار الساعة، والتي تشمل المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها.