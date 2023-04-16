الأكثر منذ بداية رمضان.. 1.5 مليون مُصلٍ ومُعتمر بالمسجد الحرام بليلة الـ25

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليوناً ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.
وبيّنت “رئاسة الحرمين”، أنه جرى توزيع 56400 عبوة ماء زمزم، كما بلغ عدد المُستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495201 مستفيد، و12220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136000 مستفيد من التوعية الرقمية، و110809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف بلغ 5949 و189984 مستفيداً من الإرشاد المكاني اللغات و200000 مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي.
وجرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6535 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و6515 لتراً للتعقيم بالبايوكير و34000 لتر لتعقيم الأسطح, بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.
وفق “أخبار 24”.