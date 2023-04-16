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جديد المحليات > أعلى إغلاق في 6 شهور.. سوق الأسهم تتجاوز 11 ألف نقطة
16/04/2023   5:08 م

أعلى إغلاق في 6 شهور.. سوق الأسهم تتجاوز 11 ألف نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودية، جلسة اليوم (الأحد)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 4.8 مليار ريال على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 11033 نقطة.

وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 33.10 ريال، و76.50 ريال، على التوالي.
وصعد سهم مجموعة تداول، بنسبة 2% عند 163.60 ريال، وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح للربع الأول 2023 أعلى من متوسط التوقعات.
وتصدر سهما الكثيري، وإعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 4.19 ريال و9.48 ريال، على التوالي.

يذكر أن السوق السعودية، شهدت ارتفاعا متدرجا منذ منتصف مارس الماضي، لتسجل خلال تلك الفترة مكاسب بأكثر من 1050 نقطة، وبنسبة 10.6%. وفق “أخبار 24”.

أعلى إغلاق في 6 شهور.. سوق الأسهم تتجاوز 11 ألف نقطة

جديد المحليات
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