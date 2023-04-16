أعلى إغلاق في 6 شهور.. سوق الأسهم تتجاوز 11 ألف نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية، جلسة اليوم (الأحد)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 4.8 مليار ريال على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 11033 نقطة.
وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 33.10 ريال، و76.50 ريال، على التوالي.
وصعد سهم مجموعة تداول، بنسبة 2% عند 163.60 ريال، وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح للربع الأول 2023 أعلى من متوسط التوقعات.
وتصدر سهما الكثيري، وإعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 4.19 ريال و9.48 ريال، على التوالي.
يذكر أن السوق السعودية، شهدت ارتفاعا متدرجا منذ منتصف مارس الماضي، لتسجل خلال تلك الفترة مكاسب بأكثر من 1050 نقطة، وبنسبة 10.6%. وفق “أخبار 24”.