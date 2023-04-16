3.45 ريال للتذكرة.. تدشين مشروع النقل العام بالحافلات في الدمام والقطيف

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف اليوم (الأحد)، مشروع “النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف”، وذلك من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بالدمام.
كما دشن عدداً من المشاريع التنموية في حاضرة الدمام التي تهدف إلى أنسنة مدن المنطقة، ورفع جودة الحياة فيها وتسهيل الحركة المرورية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية للمنطقة الشرقية.
وأكد الأمير سعود أهمية مشروع النقل العام بالحافلات والدور الذي سيقوم به في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تطوير البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة.
ويخدم مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، الذي تم توقيع عقده مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لمدة خمس سنوات، وبقيمة 149.6 مليون ريال، شبكة خطوط مختلفة داخل مدينة الدمام، والخبر، والظهران والقطيف.
ويتضمن المشروع رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات يبلغ 400 كم ذهاباً وعودةً، لكامل المسارات، فيما بلغ عدد المحطات المنشأة 212 محطةً تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، عن طريق توفير 85 حافلةً حديثةً ومجهزةً بوسائل الراحة والسلامة، ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبلغ سعة الحافلة الواحدة 81 راكباً، وتعمل على مدار 18 ساعةً يومياً، من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.
وتسهم هذه الخدمة التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3:45 ريال، في توفير خيارات متعددة لتنقل سكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما ستساعد على تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.
من جانبه أبان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن عدد الركاب الكُلي خلال الفترة التشغيلية التجريبية الماضية بلغ أكثر من 405 آلاف راكب ، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة يومياً 936 رحلةً يومياً بمعدل 52 لكل ساعة تشغيل، كما بلغ طول المسافات المقطوعة يومياً 30.800 كم طولي وبمعدل 1.711 كم / الساعة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى والثانية من التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بدأ العمل فيه بالمرحلة الأولى للتشغيل في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل، لافتاً النظر إلى أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي شملت استقبال المستفيدين من الركاب على جميع المسارات الخاصة بالمشروع، إذ تم تحديد المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على المسارات، وتم تجهيز مواقع العديد من المحطات، مؤكداً توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، وذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معد خصيصاً للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع.
وأكد مراعاة احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل (ذوي الإعاقة)، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة. وفق “أخبار 24”.
في الوقت ذاته دشن أمير المنطقة الشرقية، مشروع تطوير كورنيش الدمام على مساحة 610 آلاف متر مربع، والمتضمن 5 مناطق أساسية للعائلات والاحتفالات والرياضة والاستجمام، بالإضافة إلى ساحة عامة ومنطقة فعاليات ثقافية، ومشروع لتطوير ثلاثة مداخل رئيسية بحاضرة الدمام تهدف لرفع نسبة المسطحات الخضراء إلى 80% في مداخل المدن بمساحات تصل إلى 900 ألف متر مربع تتمثل في طريق الظهران الجبيل وطريق الملك فهد بن عبد العزيز ، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق بوحدرية.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز#أمير_الشرقية
اليوم الأحد مشروع “النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف”، وذلك من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بالدمام، كما دشن سموه عدد من المشاريع التنموية في حاضرة الدمام والتي تهدف إلى أنسنة مدن المنطقة، ورفع جودة… pic.twitter.com/jt9omPY3UO
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) April 16, 2023