أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بنجاح قمرًا اصطناعيًا صغير الحجم من نوع “كيوبسات” وذلك لدعم الأبحاث المتقدمة في مجال رصد الأرض.
جاء ذلك بالتعاون مع شركة تحليل بيانات الفضاء السحابية “سباير غلوبال”؛ وذلك خلال مهمة مكوك الفضاء “SpaceX Transporter-7” الذي أطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في الولايات المتحدة.
ويهدف القمر الاصطناعي الذي أطلق عليه اسم “6U” إلى جمع بيانات عالية الجودة وعالية الدقة لنظم البيئة الأرضية والساحلية والمحيطية حول العالم لمساعدة المملكة على مراقبة وتوصيف مواردها الطبيعية الفريدة.
وستسهم تقنيات القمر في جمع بيانات تفصيلية عن سطح الأرض مثل حالة الغطاء النباتي والتربة والمياه، وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية للقمر الاصطناعي هي تصوير وجمع بيانات لشبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، إلا أن لديه القدرة أيضًا على جمع المعلومات والصور من أي مكان على الأرض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد والأمن المائي، ومدير مبادرة المناخ وقابلية العيش في “كاوست” البروفيسور ماثيو مكابي؛ أن إطلاق “كاوست” لهذا القمر الاصطناعي يعكس الاهتمام المتزايدة لقطاع الفضاء في المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للفضاء لديها خطط طموحة لتطوير اقتصاد الفضاء المحلي في المستقبل.
وبين أن قدرة هذا القمر الاصطناعي لا تقتصر على تحسين عمليات وأبحاث رصد الأرض فقط، بل سينتج بيانات يمكنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وترميمها، على سبيل المثال، يمكن استخدام نظام التصوير فوق الطيفي على القمر لتوصيف الأنظمة الأرضية والبحرية، مما يسمح بتقييم حالة المراعي والتربة وأشجار المانغروف والمجتمعات النباتية الأخرى، فضلًا عن تقديم بيانات يمكن استخدامها لفهم النظم البيئية الفريدة في المنطقة، وتحسين إدارتها ورصد صحتها.