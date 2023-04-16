نجم كريستال بالاس يحسم موقفه بشأن عرضي النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف لاعب كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها، بشأن العروض المقدَّمة له من أندية الدوري السعودي؛ للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وقال موقع “Evenin Standard” الإنجليزي، إن زاها رفض عرض النصر للانضمام للفريق إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما رفض عرض الاتحاد الضخم الذي بلغت قيمته نحو 9 ملايين يورو.
وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مهاجم كريستال بالاس رفض الانتقال إلى أحد الدوريات العربية حاليا في ظل رغبته في الاستمرار في أوروبا. وفق “أخبار 24”.
ويأمل المهاجم الإيفواري في تجديد عقده مع ناديه الذي ينتهي الصيف المقبل لمدة موسمين على الأقل براتب 200 ألف إسترليني أسبوعيًّا.