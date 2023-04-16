مباراة واحدة قد تكفي.. كيف يحسم الأهلي صعوده إلى روشن؟

فرط الأهلي في فرصة الحسم المبكر لصعوده إلى دوري روشن للمحترفين، ليؤجل عودته رسميًا إلى دوري الأضواء بعد التعادل أمام الفيصلي، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من دوري يلو للمحترفين، بيد أن الحسم للأهلي يعد مسألة وقت نظرًا لفارق النقاط الكبير بينه وبين المركز الخامس.
وتصعد الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأولى بدوري يلو إلى دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة من الفيصلي صاحب المركز الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة حال الفوز بها فإنه سيقلص الفارق مع الأهلي إلى 12 نقطة، قبل 6 جولات من النهاية.
وتتبقى للأهلي 6 مباريات أمام الساحل “خارج الأرض”، هجر “خارج الأرض”، العربي “على ملعبه”، الشعلة “خارج الأرض”، القادسية “على ملعبه والحزم “خارج الأرض”.
في المقابل تتبقى للفيصلي 7 مباريات أمام أحد “على ملعبه”، الحزم “خارج الأرض”، نجران “على ملعبه”، القادسية “على ملعبه”، جدة “خارج الأرض”، العين “على ملعبه” والشعلة “خارج ملعبه”.
ووفقًا لترتيب المباريات فإن الأهلي سيحل ضيفًا على الساحل يوم 24 أبريل الجاري لحساب الجولة 29، وفي حال الفوز فإنه سيرفع رصيده إلى 62 نقطة ويوسع الفارق مع الفيصلي إلى 18 نقطة. وفق “أخبار 24”.
كما سيخرج الأهلي لملاقاة مضيفه هجر يوم 3 مايو لحساب الجولة 30، لكن قبل هذه المباراة سيخوض الفيصلي مباراتين أمام أحد يوم 26 أبريل لحساب الجولة 29 قبل أن يخرج لملاقاة الحزم لحساب الجولة 30 يوم 1 مايو.
وحال خسارة الفيصلي واحدة من المباراتين في مقابل فوز الأهلي عن الساحل فإن الأهلي سيحسم رسميًا الصعود إلى روشن حيث سيكون الفارق 18 نقطة قبل 5 جولات من النهاية، أما في حالة فوز الفيصلي في مباراتين فسيقلص الفارق مع الأهلي 12 نقطة وفي هذه الحالة سيحتاج الأهلي للفوز خارج ملعبه أمام هجر يوم 3 مايو لحسم الصعود رسميًا قبل 4 جولات من النهاية.