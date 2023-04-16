أحدهم صاحب تجربة سابقة.. 4 مدربين عالميين ارتبط اسمهم بالنصر

لا يزال ملف المدير الفني الجديد للنصر، لم يحسم حتى الآن، بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش لتدريب فريقه خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تمت إقالته.
وسبق وأعلن مجلس إدارة نادي النصر، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الفرنسي لفريقه رودي جارسيا، بعدما قاد المدرب صاحب الـ 59 عامًا الفريق في 26 مباراة؛ حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 وهُزم في 3 مباريات.
وودع النصر تحت قيادة جارسيا دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد الهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يُهزم من الفريق ذاته في الدوري.
وخلال الأيام الماضية دخل العديد من المدربين دائرة اهتمام إدارة النادي للتعاقد مع أحدهم لخلافة جارسيا، يستعرضها “سبورت 24” كالتالي:
مورينيو
كشفت تقارير إسبانية عن تلقى جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عرضًا لتدريب النصر حيث يلعب مواطنه كريستيانو رونالدو.
ويسعى النصر بحسب صحيفة “آس” الإسبانية للتعاقد مع البرتغالي مورينيو، وقد قدّم له عرضًا بعقدٍ لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو.
وسبق وأن أشرف مورينيو على تدريب رونالدو لمدة 3 سنوات في ريال مدريد بين 2010 و2013.
وفاز الثنائي البرتغالي سويًا بدوري الأرقام القياسية في 2012، وبكأس ملك إسبانيا 2011 بعد غياب طويل، وبكأس السوبر الإسباني أيضًا.
زيدان
كشفت تقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي تدريب الفريق خلفاً لرودي غارسيا. وقدمت إدارة النصر وفقاً لـ “CBS SPORTS” الأمريكية عرضًا شفهيًا للتعاقد مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق.
وأوضحت التقارير أن مهمة النصر لن تكون سهلة في إقناع زيدان في ظل امتلاكه العديد من العروض القوية على غرار باريس سان جيرمان وتشيلسي.
وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام: 2016، و2017، و2018.
انطونيو محمد
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أوضح مدرب فريق بوماس المكسيكي، الأرجنتيني أنطونيو محمد، أسباب رفضه عرضاً من نادي النصر لتولي تدريب الفريق بعدما تم إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من منصبه مؤخرًا.
وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ماركا الإسبانية: إنه تلقى مكالمة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وأخبره خلالها بأنهم يريدون التعاقد معه بعد إقالة غارسيا.
وأضاف أنطونيو أن عرض النصر كان جيدًا على الصعيد المادي إلا أنه أخبرهم أنه ملتزم بعقده مع بوماس الأمر يتعلق بالولاء لهذا النادي ولن يترك بوماس للذهاب إلى أي فريق آخر.
أنخيل روسو
أفادت مصادر بدراسة إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، إعادة المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو لقيادة الفريق. وأوضحت أن النصر سيعيد روسو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد بداية من الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.