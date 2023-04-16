الفيصل عن استضافة بطولة العالم 2024: “أهلاً بأبطال المبارزة في موطن الرياضة”

رحب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باستضافة المملكة بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب “رجال وسيدات” 2024 بشكل رسمي.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدعم لا محدود من قيادة وطننا -حفظها الله-، نستمر في استضافة المزيد من المنافسات الرياضية العالمية.. أهلا بأبطال المبارزة في موطن الرياضة”.
كان الاتحاد السعودي للمبارزة أعلن عن فوز المملكة باستضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب “رجال وسيدات” 2024 بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.
وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للمبارزة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أهلا بالعالم في الرياض.. رسميًا السعـودية تفـوز باستضـافة بطـولة العـالم للمبـارزة للناشئـين والشبـاب (رجال – سيدات) 2024″.
وأضاف: “وتتسلم العلم الرسمي من الاتحاد الدولي للمبـارزة حيث يتوقع لها مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 60 دولة”.
بدعم لا محدود من قيادة وطننا -حفظها الله-، نستمر في استضافة المزيد من المنافسات الرياضية العالمية 🇸🇦
أهلا بأبطال المبارزة في موطن الرياضة 🤺https://t.co/O0wovAdNar
— عبد العزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 16, 2023