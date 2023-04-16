اختيار آل صايل عضوًا باللجنة الاستشارية لمركز الأمم المتحدة للمعرفة الجيومكانية بالصين

صدرت الموافقة السامية على قبول عضوية رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية محمد آل صايل في اللجنة الاستشارية الدولية بمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار، المقرر تدشينه في الصين.
يأتي ذلك بناءً على دعوة من إدارة الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تضمنت أن يكون رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة عضوًا مؤسسًا في اللجنة الاستشارية الدولية التابعة لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار.
ويهدف المركز، المقرر تدشينه خلال الفترة 20 – 22 إبريل الجاري، إلى بناء القدرات والكفاءات الجيومكانية على المستوى العالمي، وتطوير مراكز المعرفة والابتكار لدى الدول والاستفادة من الآليات والتقنيات والتحليلات المستخدمة في مجال المعلومات الجيومكانية. وفق “أخبار 24”.
ويعمل المركز على تنفيذ الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) الذي يُسهم بدوره في تحسين وتقوية العمل على إدارة المعلومات الجيومكانية الوطنية للدول للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى الخبرات العلمية، حصل “آل صايل” على شهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية من ألمانيا، والماجستير بالتخصص نفسه من كندا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من أمريكا، وهو ما أهّله لتولي منصب المنسق الإقليمي للدول العربية لدى الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بُعد ISPRS، فضلًا عن عضويته لدى عدد من الجمعيات الدولية المهنية والعلمية المتخصصة.