“الموارد البشرية” تطلق حملة “وطن بلا تسوُّل” بمنطقة الحدود الشمالية

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم (الأحد)، حملة لمكافحة التسول بعنوان “وطن بلا تسول”، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية والأهلية بالمنطقة.
وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التسول الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه أفراد المجتمع إلى القنوات الرسمية الموثوقة لدفع الصدقات والزكاة.
يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة إلى مكافحة التسول، وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن أي حالات تسول لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وفق “أخبار 24”.