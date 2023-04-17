حققت مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، وأبها الدولي، والأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم والقريات، المراكز المتقدمة ضمن التقرير الشهري لأداء المطارات الدولية والداخلية الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني لشهر مارس.
وأوضحت الهيئة أنها اتبعت مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى 5 فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، حيث نال فيها مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%.
أما الفئة الثانية للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، فحصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على نسبة 82.%
وأضافت أن الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبد الله بجيزان ثانياً بنسبة التزام 73%، بينما حصل مطار الأمير نايف بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليونَيْ مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
يُذكر أن الهيئة تتبع 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وفق “أخبار 24”.