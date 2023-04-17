محافظة ضرية بالقصيم تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار اليوم

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تسجيل محافظة ضرية بمنطقة القصيم، أعلى كميات هطول للأمطار بالمملكة، اليوم (الأحد)، بلغت 69 ملم.
وأوضحت الوزارة، خلال تقريرها لرصد كميات هطول الأمطار بالمناطق كافة، تسجيل منطقة دخنة الرس بالقصيم 41.9 ملم، والقرين في الدوادمي 44.8 ملم، و34.6 ملم في عرجاء الدوادمي بمنطقة الرياض.
وسجل مطار حائل 30 ملم، وحي الروضة 25.5 ملم، بينما سجّل طبب أبها بمنطقة عسير 25.4 ملم، و9 ملم في منطقة شعار أبها، فيما سجّلت منطقة الزريان بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة 6.6 ملم.
وأكد التقرير أن إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ 756.6 مليون م3 ، فيما بلغ حجم السيول الواردة 28.1 مليون م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (435.151-) م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (540.441-) م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (975.592-) م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين 27.1 مليون م3. وفق “أخبار 24”.