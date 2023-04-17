“التجارة” تنفذ جولات رقابية على منافذ البيع بالمدينة المنورة

نفذت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، عددًا من الجولات التفتيشية المكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها.
وشملت الجولات الرقابية 7302 زيارة ميدانية على منافذ البيع، كما تمت مباشرة 1884 بلاغًا، وتطبيق 478 مخالفةً فورية على المنشآت التجارية، فضلًا عن ضبط ومصادرة 22.8 ألف منتج مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتهدف الجولات إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، حيث ترتكز الخطة على تهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين الزائرين للمسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الجولات الرقابية ضِمن خطط الوزارة الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.