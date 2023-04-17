بالفيديو والصور.. الشباب يضرب “القوة الجوية” برباعية.. ويتأهل للدور القادم بكأس الملك سلمان للأندية

تأهل فريق الشباب إلى الدور القادم ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه على نظيره القوة الجوية العراقي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الرياض، في إياب الدور الأول من البطولة.
وفي الدقيقة (19) افتتح المحترف آرون بوبيندزا، التسجيل لفريق الشباب، بعدما استلم كرة عرضية رائعة من زميله في الفريق متعب الحربي، سجلها بوبيندزا قوية في الشباك.
وفي الدقيقة (73) عزز محترف الشباب بانيغا، النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من زميلة فواز الصقور، سددها بانيغا صاروخية داخل شباك القوة الجوية.
وسجل فريق الشباب الهدف الثالث في الدقيقة (79) عن طريق لاعبه حسان تمبكتي، برأسية قوية سكنت شباك القوة الجوية، قبل أن يسجل كريستيان جوانكا الهدف الرابع في الدقيقة (90+2).
واستغل الشباب عاملَي الأرض والجمهور وتخطى عقبة القوة الجوية، وتأهل ممثل المملكة إلى الدور الثاني بتصفيات كأس الملك سلمان للأندية، حيث انتهت مباراة الذهاب في البصرة بالتعادل بنتيجة 1-1.
وبتلك النتيجة، يخوض فريق الشباب مواجهة مع تشرين السوري في المرحلة المقبلة، لحسم هوية المتأهل من الفريقين إلى دور المجموعات. وفق “أخبار 24”.
وانضم الشباب بذلك إلى قائمة المتأهلين والتي تشمل أندية الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي وتشرين السوري والهلال السوداني والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني ونواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.
وكان المدير الفني لفريق الشباب، فيسنتي مورينيو، قد دخل المباراة بتشكيل مكون من “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى.. وفواز الصقور، كريتشوفياك، وإياغو سانتوس، ومتعب الحربي، ورياض شراحيلي، وحسين القحطاني، وإيفر بانيغا، وكريستيان جوانكا، وأرون بوبيندزا، وكارلوس جونيور”.
🎥 هدف الشباب الأول في شباك القوة الجوية عن طريق بوبندزا ⚽
️#الشباب_القوة_الجوية #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆pic.twitter.com/J0tS0KUo1N
— سبورت 24 (@sporty_24) April 16, 2023
🎥 هدف الشباب الثاني في شباك القوة الجوية عن طريق بانيغا ⚽
️#الشباب_القوة_الجوية #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆pic.twitter.com/JFWzpbfhmI
— سبورت 24 (@sporty_24) April 16, 2023
🎥 هدف الشباب الثالث في شباك القوة الجوية عن طريق حسان تمبكتي ⚽
️#الشباب_القوة_الجوية #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆pic.twitter.com/RqQ8QqCy98
— سبورت 24 (@sporty_24) April 16, 2023
🎥 هدف الشباب الرابع في شباك القوة الجوية عن طريق كريستيان جوانكا ⚽
️#الشباب_القوة_الجوية #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆pic.twitter.com/boiAJHAwr3
— سبورت 24 (@sporty_24) April 16, 2023