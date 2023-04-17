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جديد المحليات > لضمان أفضل الخدمات للمُعتمرين.. أمانة العاصمة المقدسة تُكثف حملاتها الرقابية
17/04/2023   5:32 ص

لضمان أفضل الخدمات للمُعتمرين.. أمانة العاصمة المقدسة تُكثف حملاتها الرقابية

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كثفت أمانة العاصمة المقدسة الأنشطة الرقابية خلال العشر الأواخر من رمضان؛ للتأكّد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية، والتزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وغطت الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، المحلات الغذائية والمطاعم والأسواق التجارية، والتي جرى خلالها استيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في المنطقة المركزية.وفق “أخبار 24”.

واستهدفت الحملات عدداً من المطاعم والأسواق التجارية والمنافذ المتنقلة النظامية وصالونات الحلاقة والمحلات المتعلقة بالصحة العامة؛ للوقوف على مدى استمرارية جاهزيتها خلال الموسم والتأكد من التزامها بكل الاشتراطات.

فيما جرى توزيع عدد كبير من الملصقات التثقيفية والتعريفية، بوضعها في أماكن بارزة داخل المنشآت الغذائية لتوعية العاملين بتلك المنشآت بتحسين المظهر العام لديهم والحفاظ على نظافتهم الشخصية، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وتطبيق أحدث الطرق في مجال نظافة المنشآت الغذائية.

لضمان أفضل الخدمات للمُعتمرين.. أمانة العاصمة المقدسة تُكثف حملاتها الرقابية

جديد المحليات
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