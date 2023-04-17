بفعالية خاصة في الأمم المتحدة.. المملكة تؤكد أهمية تعليم النساء

نظمت المملكة فعالية خاصة بالسكان والتعليم والعمل كروافد لمسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية، على هامش أعمال الدورة 56 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط الفعالية بالتعاون بين إدارة السياسات السكانية في جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية.
وتضمنت الأهداف الرئيسية للفعالية إبراز الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والتوظيف في الدول العربية (التحديات والفرص)، بما يشمل تأثير جائحة كوفيد-19، والتشديد على أهمية تعليم النساء والفتيات، ولفت الانتباه إلى أهمية جودة التعليم والترابط بين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغير المناخي. وفق “أخبار 24”.