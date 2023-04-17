ولي العهد لرواد الفضاء: أنتم تمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية في مايو المقبل؛ حيث هنأهم على اجتيازهم البرنامج التأهيلي بنجاح.
وأكد ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية.
وأشار إلى الآمال الكبيرة المعقودة على رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني؛ كونهما سفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافاً ساميةً لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم وعودة آمنة إلى أرض الوطن.
ونوه الأمير محمد بدور قطاع الفضاء كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دولياً، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية.
من جهتهم، عبر رواد الفضاء عن فخرهم واعتزازهم بلقاء ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل منه، حيث أكد كل من ريانة برناوي وعلي القرني جاهزيتهما الكاملة لهذه المهمة التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء وإثراء التجارب العلمية التي تخدم البشرية.
فيما عبر رائدا الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي واللذان ستسند لهما مهام في المحطة الأرضية لمساعدة رائدي الفضاء ريانة والقرني خلال هذه المهمة العلمية عن فخرهما واعتزازهما.
يذكر أن برناوي ستكون أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، بينما يعد علي القرني أيضاً أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
وفق “أخبار 24”.