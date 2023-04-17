“العقاري” يُقدم خدمة تحديث مراحل “البناء الذاتي” خلال إجازة العيد

أكد صندوق التنمية العقارية مواصلة تقديم خدمة تحديث مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي خلال إجازة عيد الفطر، داعياً المستفيدين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عَبْر بوابته.
وأوضح أن خدمة تحديث مراحل البناء تُمكن مستفيدي منتج البناء الذاتي من تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية خلال الإجازة، وإكمال المتطلبات إلكترونيا ليتم بعد ذلك طلب زيارة مُقيم الصندوق للمعاينة وإعداد تقرير عن حالة البناء ليصل للمستفيد إشعار باستمرارية الدعم السكني.
وأضاف أن خدماته الإلكترونية وخدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري متاحة لمستفيدي برامج الدعم السكني، إضافة إلى خدمة التقييم الفني والعقاري مع الجهات التمويلية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه بشكل ذاتي ومباشر.