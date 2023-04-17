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جديد المحليات > وفـاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان
17/04/2023   1:07 م

وفـاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان

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تـوفى عضو هيئة كبار العلماء الأسبق، الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأعلنت أسرة الفقيد الراحل أنه سوف يصلى عليه اليوم (الإثنين) بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يوارى جثمـانه بمقابر جنة المعلاة.

يذكر أن الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان من مواليد عام 1935، وتتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، وتولى منصب عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى، كما قدم العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث الشرعية والفقهية، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية في عام 2014. وفق “أخبار 24”.

وفـاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان

جديد المحليات
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