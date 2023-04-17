وفـاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان

تـوفى عضو هيئة كبار العلماء الأسبق، الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان، عن عمر يناهز 88 عاماً.
وأعلنت أسرة الفقيد الراحل أنه سوف يصلى عليه اليوم (الإثنين) بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يوارى جثمـانه بمقابر جنة المعلاة.
يذكر أن الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان من مواليد عام 1935، وتتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، وتولى منصب عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى، كما قدم العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث الشرعية والفقهية، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية في عام 2014. وفق “أخبار 24”.
( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )
بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.
انتقل إلى رحمة الله تعالى
معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور
عبدالوهاب بن ابراهيم ابو سليمان
وسوف يصلي…
— معالي الشيخ أ.د.عبدالوهاب أبوسليمان (@HEAWAbusulaiman) April 16, 2023