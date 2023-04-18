نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “عقارات الدولة” تطرح فرصتين استثماريتين لتوفير عقارين لـ “الاستثمار” و”الحرس الملكي”
18/04/2023   7:02 م

“عقارات الدولة” تطرح فرصتين استثماريتين لتوفير عقارين لـ “الاستثمار” و”الحرس الملكي”

+ = -
846

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الثلاثاء)، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب (إداري، سكني) لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك عبر منصة “انتفاع”.

وحددت “الهيئة” يوم (الثلاثاء) الموافق 25 أبريل، آخر موعد للتقديم على هذه الفرص، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.

“عقارات الدولة” تطرح فرصتين استثماريتين لتوفير عقارين لـ “الاستثمار” و”الحرس الملكي”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258857.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.