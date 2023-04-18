“عقارات الدولة” تطرح فرصتين استثماريتين لتوفير عقارين لـ “الاستثمار” و”الحرس الملكي”

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الثلاثاء)، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب (إداري، سكني) لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك عبر منصة “انتفاع”.
وحددت “الهيئة” يوم (الثلاثاء) الموافق 25 أبريل، آخر موعد للتقديم على هذه الفرص، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية عبر موقعها الإلكتروني.
يأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.