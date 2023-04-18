بزيادة 35%.. الخطوط السعودية نقلت 7 ملايين راكب خلال الربع الأول 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أنها نقلت نحو 7 ملايين راكب خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 35%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن من بين هؤلاء 3.8 مليون ضيف دولي بزيادة كبيرة بلغت 94%، بالإضافة إلى 3.2 مليون ضيف داخلي، مشيرة إلى أن هذا الإحصاءات تؤكد ما تسعى له الشركة من ربط العالم بالمملكة.
وكشفت الشركة أن طائرات “الخطوط السعودية” حلقت خلال الربع الأول من 2023م في أجواء أربع قارات حول العالم عبر أكثر من 42 ألف رحلة بزيادة 5%، كما تجاوزت ساعات الطيران 127.5 ألف ساعة طيران بزيادة 26%.
وأبانت أنه تم تحقيق معدلات متنامية دولياً بتسجيل نمو قدره 40%، حيث تم تشغيل أكثر من 18.3 ألف رحلة، وسجلت ساعات الطيران نمواً بمقدار 55.2% حيث بلغت 87.3 ألف ساعة طيران، إلى جانب تنفيذ 23.6 ألف رحلة داخلياً بإجمالي 40.1 ألف ساعة طيران.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن إبراهيم الكشي، إن المعدلات المتنامية التي تحققت خلال الربع الأول من 2023، جاءت وفق خطة تشغيلية تراعي توفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة التشغيلية والمحافظة على معدل انضباط الرحلات، لينسجم ذلك مع ما يتم توفيره من خدمات تساهم في تعزيز تجربة السفر واستقطاب ولاء المزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم.
وأبان أن “الخطوط السعودية” ساهمت بشبكة رحلاتها وخدماتها النوعية خلال الفترة الماضية في مواكبة ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل في جميع المجالات بما في ذلك نقل الزوار والسياح والمنظمين لحضور العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، لتواصل بذلك استراتيجيتها الرامية لجلب العالم إلى المملكة علاوةً على حرصها لنقل المزيد من ضيوف الرحمن المعتمرين.
ولفت الكشي النظر إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحدياً جديداً بقرب إعلان البدء بتنفيذ خطة موسمي الصيف والحج.
يشار إلى أن عمليات “الخطوط السعودية” التشغيلية ستشهد نمواً خلال الفترة القادمة، حيث ستتسلم قريباً أولى طائراتها من طراز إيرباص A 321 NX ، وكذلك اكتمال نصاب الطلبية السابقة من طراز بوينج B787 وسيبلغ إجمالي الطائرات الجديدة التي ستضاف إلى أسطولها بحلول عام 2026م 38 طائرة، ويضاف إلى ذلك ما تم إعلانه مؤخراً من صفقة مع شركة بوينج لزيادة 39 طائرة جديدة من طراز B787 مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.
وفق “أخبار 24”.