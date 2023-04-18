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جديد المحليات > المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شوال مساء الخميس
18/04/2023   7:01 م

المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شوال مساء الخميس

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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل التاسع والعشرين من شهر رمضان 1444هـ، الموافق 20 أبريل الجاري.

وناشدت المحكمة من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت المحكمةُ العليا عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شوال مساء الخميس

جديد المحليات
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