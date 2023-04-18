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جديد المحليات > %200 زيادة بالمشروعات المُسجلة بخدمة “تقييم الاستدامة” بالربع الأول من 2023
18/04/2023   7:03 م

%200 زيادة بالمشروعات المُسجلة بخدمة “تقييم الاستدامة” بالربع الأول من 2023

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سجَّل “البناء المستدام” نموًا ملحوظًا في عدد المشاريع المسجّلة في خدمة “تقييم الاستدامة” خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبته 200%، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.

وتجاوز عدد المشاريع المسجلة في هذه الفترة 8 مشاريع، بمساحات إجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، تنوعت ما بين مجتمعات الأحياء ومبان تجارية.

وأكد البرنامج أن خدمة “تقييم الاستدامة” تقيس مدى استدامة المباني عبر تحقيقها متطلبات الاستدامة وتحسين جودة الحياة داخلها، وتقليل أضرار مخلفات البناء على البيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، والتقليل من الانبعاثات، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

%200 زيادة بالمشروعات المُسجلة بخدمة “تقييم الاستدامة” بالربع الأول من 2023

جديد المحليات
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