قريباً وضمن “جودة الحياة”.. 590 صالة رياضية في مدارس البنات

في إطار تطبيق مزاولة الرياضة النسائية في المدارس، كشف مصدر في برنامج جودة الحياة؛ عن عزم البرنامج بالشراكة مع وزارة التعليم، تدشين مبادرة؛ لإنشاء وتأهيل عدد من الصالات الرياضية في مدارس البنات بالمملكة، وذلك خلال الفترة التي تلي عيد الفطر المبارك .
وفي السياق ذاته، أضاف لـ”أخبار 24″، أن هناك مستهدفََين للمبادرة، يتمثل أولهما في تأهيل وتدريب معلمات تربية بدنية، من أجل أن تنعم الطالبات، بنمط حياة صحي وفريد من نوعه، فضلاً عن تطوير وتجهيز الصالات الرياضية في مدارس البنات كافة.
وأشار المصدر إلى أن عدد الصالات الرياضية لمدارس البنات في السعودية، يصل لنحو 170 صالة رياضية، فيما نستهدف رفع نسبة هذه الصالات للوصول إلى 590 صالة في مدارس البنات.
ولاقى ملف تعليم الرياضة في مدارس البنات، صدى واسعاً السنوات الماضية، إذ جاء قرار تطبيقه في مدارس البنات عام 2017، حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة.
وأخذت المرأة بالعموم، نصيبها من رؤية المملكة 2030، وجاء أحد مستهدفاتها كعاملٍ يرمي إلى رفع معدل ممارسة الرياضة في المجتمع “وعلى رأسه المرأة”، ليصل إلى مليون رياضي سعودي، خلال الـ15 عاماً المقبلة.
وبعد سنواتٍ من الحرمان، منحت الدولة الحق للمرأة في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إمكانية حضورها المحافل الرياضية، في عام 2011، وباتت المرأة السعودية حاضرةً في المدرجات الرياضية، وخصص لها 15% من مدرجات الملاعب؛ في خطوةٍ تهدف إلى بداية عهدٍ جديد، في الرياضة السعودية ومحافلها المختلفة.