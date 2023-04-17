في آخر جلسة قبل العيد.. سوق الأسهم تواصل الارتفاع ويتجاوز 11 ألف نقطة

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الإثنين)، التي تعد الأخيرة قبل إجازة عيد الفطر، على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 11164 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.
وأغلق سهم سابك، عند 92 ريالا، فيما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 5% عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، كما أنهت أسهم أكوا باور، وإعمار، ومجموعة صافولا، وعلم، وسليمان الحبيب، ومجموعة تداول، والسعودي الفرنسي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5%.
كما صعد سهم المنجم، بنسبة 2% عند 60 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 82 مليون ريال في الربع الأول 2023.
في المقابل، تراجع سهم الكثيري، بنسبة 10% عند 3.78 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم تجاوزت 21 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
كما هبط سهم الخزف السعودي، بنسبة 7% عند 31.65 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة في الربع الأول 2023 إلى 14.7 مليون ريال وبنسبة 71 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
يشار إلى أن التداول يتوقف في السوق السعودي اعتبارا من نهاية جلسة اليوم لإجازة عيد الفطر، على أن يستأنف التداول الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.