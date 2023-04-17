“فيتش” ترفع تصنيف 8 بنوك سعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الإثنين)، رفع تصنيفاتها لـ8 بنوك سعودية من BBB+ إلى A- مع نظرة مستقبلة مستقرة.
وذكرت “فيتش” في تقرير لها، أن البنوك الثمانية هي (الرياض، وساب، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، والإنماء، والاستثمار، والجزيرة، والخليج الدولي، والسعودية).
وأوضحت الوكالة أن رفع تصنيفها للبنوك الثمانية يأتي بعد رفع تصنيف المملكة مؤخرا، ويعكس وجهة نظرها بشأن زيادة احتمالية الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه البنوك من الجهات المسؤولة في السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الجهات المعنية في المملكة تتمتع بقدرة قوية على تقديم الدعم للنظام المصرفي نظرًا لاحتياطاتها الخارجية الكبيرة وزيادة وصولها إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن تلك الجهات لا تزال لديها رغبة قوية في دعم النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار في النظام المالي السعودي.