140 من رواد صناعة السينما والتلفزيون بالعالم يشهدون نجاحات “نيوم”

استضافت “نيوم” مؤخراً 140 شخصية من الروّاد العالميين في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وذلك في احتفالية خاصة لاستعراض الاستديوهات الجديدة، ومراحل التطور، ومرافق دعم الإنتاج، والحوافز المقدمة، وفرق العمل الاحترافية.
وأوضحت في بيان اليوم (الإثنين)، أن الاحتفالية التي تعد أحد أكبر التجمعات لرواد صناعة الإنتاج الإعلامي في المملكة استمرت على مدار يومين، وجاءت بهدف تعزيز مكانة “نيوم” كمركز عالمي للصناعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت “نيوم”، إلى أن الاحتفالية شهدت مشاركة واسعة وحضوراً عالمياً من عدة دول شملت المملكة والإمارات، والمغرب، وتركيا، والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والبرتغال، بالإضافة إلى دول من أمريكا الشمالية.
وأوضحت أن الضيوف اطلعوا على مرافق الإنتاج الضخمة في قرية “نيوم” الإعلامية، ثم تنقّلوا في جولة ميدانية استمتعوا خلالها بمشاهدة ما تتميز به “نيوم” من ثراء بيئي وتنوع طبيعي على امتداد مساحات شاسعة.
وأبانت أنه تم خلال الفعالية الاحتفال بافتتاح المرحلة الثانية متعددة الأغراض من الاستوديوهات الصوتية، التي بُنيت وفقاً لأعلى المعايير الصناعية، على مساحة 2.4 ألف متر مربع، وتعد فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، ليرتفع عدد الاستوديوهات الصوتية قيد التشغيل في “نيوم” الإعلامية إلى 4 بالإضافة إلى مرافق الدعم والتشغيل، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12 ألف متر مربع مخصصة للإنتاج، وسيُضاف إلى ذلك 6 استوديوهات صوتية جديدة يجري تطويرها، بمساحة مجتمعة 10 آلاف متر مخصصة للإنتاج، وستفتتح نهاية 2023.
من جانبه، قال مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في “نيوم”، واين بورغ، إن هذا الحدث حقق نجاحاً كبيراً، وحظي باستجابة وحضور واسعين من قبل أسماء بارزة وشركات عالمية كبرى من رواد قطاع الإنتاج الإعلامي.
ولفت إلى أن هذه الاستجابة أكدت مدى التفاعل مع عروضنا وما تحققه من تنافسية على مستوى العالم، سواءً على صعيد منشآتنا ذات المستوى العالمي أو طواقمنا المحترفة أو حوافز الاسترداد المالي لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية بنسبة تصل إلى 40%. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بورغ أن الجميع اطلعوا بشكل مباشر على تطورنا اللافت على مستوى القدرات والإمكانات، والتي تعكس مدى جديتنا وقدرتنا على المنافسة العالمية.
يذكر أن منشآت ومرافق نيوم الإعلامية مجتمعة تصنّف على أنها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز مكانتها كمركز رائد للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في المنطقة.