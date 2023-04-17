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جديد المحليات > سهم أرامكو يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022
17/04/2023   4:16 م

سهم أرامكو يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022

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سجل سهم شركة “أرامكو” المدرج ضمن قطاع الطاقة، بسوق الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم (الإثنين)، 34.75 ريال، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022.

ووفق البيانات المتاحة على “تداول”، يجري تداول سهم “أرامكو”، خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 5%، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم حتى الآن.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن أمس (الأحد)، إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو”، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وفق “أخبار 24”.

وتأسست “أرامكو” في 13 نوفمبر 1988، برأس مال 75 مليار ريال مدفوعة بالكامل، مقسمة على 220 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية، وأدرجت الشركة بسوق الأسهم في ديسمبر 2019.

سهم أرامكو يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022

جديد المحليات
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