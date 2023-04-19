طقس اليوم.. أمطار مستمرة بمعظم البلاد وضباب وسيول في هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد لأجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (38 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض، و33 درجة بالدمام، و35 درجة بجدة، و25 درجة في أبها).