“السعودية” الأقلّ “شكاوى”.. “الطيران المدني” تصدر تصنيف مقدمي الخدمة خلال مارس

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 640 شكوى خلال شهر مارس، وجاءت شركة الخطوط السعوديةَ كأقلّ شركات الطيران من حيث الشكاوى، بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، أن طيران ناس حلّ ثانياً، بواقع 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%.
وأضافت أن طيران أديل حل ثالثاً، بعدد شكاوى وصل إلى 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مارس عن خدمات الأمتعة أولاً، ثم التذاكر، ثم الرحلات.
ولفتت إلى أن مطار الملك فهد الدولي حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 9 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 82%.
وبيّنت أن مطار الطائف الدولي حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى وفقاً لمؤشر المطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن 6 ملايين مسافر سنوياً بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%.
وأشارت إلى أن مطار رفحاء جاء كأقل المطارات من حيث الشكاوى وفقاً للمؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، بواقع شكوى واحدة، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وعمّمت الهيئة كتيِّباً يتضمنُ إرشاداتٍ لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، والذي يُحددُ الضوابط واتفاقياتِ مستوى الخدمة، ويساهم في تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وفق “أخبار 24”.