اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الأربعاء) بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في جدة، حيث استعرضا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد ولي العهد، خلال اللقاء، مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى الأردن نايف السديري.
بينما حضر من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا.
#ولي_العهد أكد خلال لقائه بالرئيس #محمود_عباس مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها #القدس الشرقيةhttps://t.co/jiMyvrVG8B pic.twitter.com/AodqcDktAX
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 19, 2023
وفق “أخبار 24”.