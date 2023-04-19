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جديد المحليات > بحضور “العيسى”.. أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة لمتحف السيرة النبوية
19/04/2023   8:23 ص

بحضور “العيسى”.. أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة لمتحف السيرة النبوية

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دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية في المقر الرئيسي للمتحف بجوار المسجد النبوي الشريف، بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى.

كما دشن الأمير فيصل البانوراما الوصفية للحجرات النبوية الشريفة وبيوت الصحابة رضوان الله عليهم وقسم المسجد النبوي والمنبر الشريف، وموسوعة الحجرات التي تتكون من 7 إصدارات علمية تأصيلية.

وقدم أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى الشكر لأمير المدينة على دعمه للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية، الذي يعد عملاً إسلامياً مميزاً في التعريف بالنبي محمد، معبراً عن اعتزاز الرابطة بما يحظى به هذا المنجز من اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وخلال جولة أمير المدينة على المتحف افتتح كذلك الجناح الإبداعي التقني للتعريف بجهود المملكة في خدمة القرآن والسنة الشريفة والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وما تبذله من جهود عالمية لخدمة الإسلام والمسلمين، وإظهار سماحة هذا الدين.

وتضم الأقسام الجديدة للمتحف قسم دلائل النبوة ومعجزات الرسالة ويشتمل على أكثر من 25 ألف دليل ومعجزة نبوية، وقسم السينما الذي يقدم عروضاً لأحد المعايير والتقنيات، بجانب قسم التقنية الإبداعية الجديد، وقسم متجر الهدايا التذكارية، وكذلك قسمي التحيات لله والأنبياء عليهم السلام.

أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة لمتحف السيرة النبوية

أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة لمتحف السيرة النبوية

وفق “أخبار 24”.

بحضور “العيسى”.. أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة لمتحف السيرة النبوية

جديد المحليات
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