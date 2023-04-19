“الأرصاد” توضح كيف تتكوّن الصواعق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كيفية تكوّن الصواعق التي تُعد إحدى الظواهر الطبيعية المصاحبة لهطول الأمطار.
وأوضح المركز أن الصواعق عبارة عن شرارة كهربائية ضخمة، وتحدث نتيجةً للتفريغ الجوي والمرئي للشحنات الموجبة والسالبة التي تكون بين السُّحب بعضها ببعض أو بين السُّحب والأرض.
كما لفت إلى أن الصواعق تتكوّن أيضاً نتيجة لوجود السحب الركامية الممطرة، والتي غالباً ما تتكوّن على المرتفعات.
💡 كيف تتكوّن الصواعق؟ ⚡️#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ySN95GSzMa
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 18, 2023
وفق “أخبار 24”.