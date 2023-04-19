“59 غرامة” واستدعاء 11 منشأة.. حصيلة “1200” جولة رقابية لـ”التجارة”

شنت وزارة التجارة 1.2 ألف جولة رقابية، على مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة، وذلك للتحقق من التزامها بتقديم أعلى درجات الخدمة للزوار والمعتمرين.
وأوقعت الوزارة 59 غرامة فورية على منشآت مخالفة، واستدعت 11 منشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وتحققت الوزارة من التزام مراكز الخدمات البترولية ومراكز التموين بأنظمة حماية المستهلك، وجودة المعروض من السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وشملت الزيارات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال بيع إطارات وزيوت السيارات، ومراكز الصيانة.
🎥 | لضمان تقديم أعلى درجات الخدمة للزوار والمعتمرين
وقفنا على مراكز خدمات الطرق ضمن خطة عمل موسم العمرة، ونفّذنا 1,286 زيارة تفتيشية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وتحققنا من التزام محطات الوقود ومحال بيع الإطارات وزيوت السيارات ومراكز الصيانة بكافة مرافقها pic.twitter.com/wxTimUTQiQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 18, 2023