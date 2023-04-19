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جديد المحليات > “59 غرامة” واستدعاء 11 منشأة.. حصيلة “1200” جولة رقابية لـ”التجارة”
19/04/2023   8:19 ص

“59 غرامة” واستدعاء 11 منشأة.. حصيلة “1200” جولة رقابية لـ”التجارة”

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شنت وزارة التجارة 1.2 ألف جولة رقابية، على مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة، وذلك للتحقق من التزامها بتقديم أعلى درجات الخدمة للزوار والمعتمرين.

وأوقعت الوزارة 59 غرامة فورية على منشآت مخالفة، واستدعت 11 منشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وتحققت الوزارة من التزام مراكز الخدمات البترولية ومراكز التموين بأنظمة حماية المستهلك، وجودة المعروض من السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.

وشملت الزيارات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال بيع إطارات وزيوت السيارات، ومراكز الصيانة.

“59 غرامة” واستدعاء 11 منشأة.. حصيلة “1200” جولة رقابية لـ”التجارة”

جديد المحليات
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