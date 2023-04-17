“سلمان للإغاثة” يمد يد العون بالغذاء والمساعدات للمحتاجين بعدة الدول

استمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تقديم مساعداته المتنوعة لفئات مختلفة من الأكثر احتياجًا بعدد من البلدان حول العالم.
ووزع المركز أكثر من 23 طنًا من السلال الغذائية في نيجيريا، و10 أطنان في تشاد، و4 أطنان بألبانيا، فضلًا عن توزيع 6 أطنان بمناطق مختلفة في بنجلاديش، وأكثر من 127 طنًا بالمهرة في اليمن، و850 سلة للمتضررين من الجفاف بالصومال.
كما وزع المركز 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات ببنجلاديش، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 2324 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان، وتوزيع 225 قطعة ملابس متنوعة بإدلب في سوريا.
وعبرت 123 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز إلى منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية خلال الربع الأول من 2023.
وفق “أخبار 24”.