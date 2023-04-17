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جديد المحليات > الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز الـ600 مليون ريال
17/04/2023   10:43 م

الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز الـ600 مليون ريال

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حققت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة “إحسان” نجاحاً ملموساً، حيث تجاوزت قيمة التبرعات أكثر من 600 مليون ريال.

وكان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد قد دشنا الحملة، بتبرعين سخيَّين بلغا 70 مليون ريال، وذلك تزامناً مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع عن طريق قنوات رسمية موثوقة ممثلة في منصة “إحسان”. وفق “أخبار 24”.

الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز الـ600 مليون ريال

جديد المحليات
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