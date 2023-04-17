“برنامج وطني” لرصد وتقييم “السلوكيات” المتعلقة بالصحة

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الصحة العامة تعتزم تأسيس برنامج وطني لرصد وتقييم عوامل الخطورة السلوكية المتعلقة بالصحة، كنمط الحياة غير الصحي وغيره من السلوكيات، وسيتم تنفيذه عن طريق جمع بيانات وطنية بجودة عالية، وتطبيقه بشكل دوري لمدة سنتين.
وتهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة بواسطة تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وتقدم الهيئة خدماتها عن طريق العمل على رصد عوامل الخطر المتعلقة بالصحة العامة في المملكة وقياسها وتقييمها ومكافحتها، بما في ذلك الأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات وغيرها من تحديات الصحة.
وتقوم الهيئة بذلك بواسطة تقديم حلول مبتكرة قائمة على الأدلة، وإعداد جيل من خبراء الصحة العامة والتعليم الصحي لممارسة الخدمة في مجال الصحة والعمل كمصدر لجميع المبادرات الصحية التي تهدف إلى تعزيز العافية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتتركز جهود الهيئة حول إجراء البحوث والدراسات في مجال تعزيز العافية، ومراقبة الأمراض ومتابعتها على الصعيدين الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات مع المنظمات الصحية الدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع الخطط والقواعد واللوائح والبرامج ، وتحديد المشكلات الصحية وإنشاء سجل صحي وطني باستخدام نتائج البحوث وقواعد البيانات الوطنية الأخرى، والعمل كمورد وطني للكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتشخيصها.
وتعمل الهيئة على التعاون مع المراكز والهيئات المختصة داخل المملكة وخارجها لتعزيز الصحة بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض ومكافحتها، والإشراف على برامج التوعية الصحية والتثقيف الصحي في مجال الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف قطاعات المجتمع، وتشجيع التشريعات التي تعزز العافية وتحد من انتشار العادات غير الصحية.