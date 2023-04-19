السوق الرمضاني بأبها.. جاذب للأسر المنتجة والسمبوسة والبُر الأكثر طلباً

روت إحدى بائعات الأسر المنتجة، مريم يحيى، أبرز التغيرات والتطورات التي حدثت للسوق الرمضاني المعروف سابقًا باسم “سوق السمبوسة في أبها”.
وقالت مريم التي تعمل في السوق منذ 16 عاماً لـ”أخبار 24″، إضافة إلى عملها في “سوق الثلاثاء”، إن السوق تحسن وضعه وأضيفت له مظلات جيدة، بعد أن كان الموقع يغرق سابقًا بسبب الأمطار، كما أنه طُور بشكل كامل.
وبينت أن لها مكانا مخصصا الآن في السوق ككل البائعات، وأنهن مواطنات بعد أن كان الأكثرية أجنبيات، وأنها تعمل في سوق السمبوسة في شهر رمضان ثم تتحول إلى سوق الثلاثاء بعد نهايته.
وأكدت أن الإقبال هذا العام في رمضان أفضل كثيراً من الأعوام السابقة من حيث نسبة المبيعات، وذكرت أن أبرز الأكلات التي تطلب في السوق الرمضاني هي الخبز بأنواعه والبر والشعير والسمبوسة والشوربة والحلبة.
السوق الرمضاني بـ #أبها.. جاذب للأسر المنتجة والسمبوسة والبُر الأكثر طلباً
تصوير: آمال عليhttps://t.co/p68hOgeg2u pic.twitter.com/Ljm9XT8yz7
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 18, 2023