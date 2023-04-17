نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي عهد الكويت يحل “مجلس الأمة” 2020 ويدعو لانتخابات عامة
17/04/2023   10:43 م

ولي عهد الكويت يحل “مجلس الأمة” 2020 ويدعو لانتخابات عامة

+ = -
105

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وأكد الشيخ مشعل أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.

وأوضح أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة

وأضاف: “آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية”. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الإصلاحات السياسية والقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.

ولي عهد الكويت يحل “مجلس الأمة” 2020 ويدعو لانتخابات عامة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258891.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.