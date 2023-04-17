شملت المرور والأحوال المدنية.. تنفيذ 1.9 مليون عملية عبر “أبشر” خلال مارس

نفذت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 1.9 مليون عملية خلال شهر مارس الماضي، شملت المرور والأحوال المدنية وغيرهما.
وشملت العمليات المنفذة إصدار وتجديد 634.7 ألف إقامة، و348.7 ألف تأشيرة خروج وعودة، وتجديد 74.1 ألف جواز إلكتروني، وتمديد 42.7 ألف تأشيرة خروج وعودة، و29.1 ألف طلب تقرير مقيم، فضلًا عن إلغاء 14.5 ألف تأشيرة خروج نهائي، و9.6 ألف عملية نقل خدمات، وإصدار 1.9 ألف تفويض استقبال القادمات للعمل.
وعلى مستوى خدمات المرور، فقد شملت العمليات المنفذة إسقاط 55.9 ألف مركبة تالفة، وتجديد 69.5 ألف رخصة سير مركبة، وإصدار 88.5 ألف طلب ورقة إصلاح، وتجديد 109 آلاف رخصة سياقة، وإصدار 80.3 ألف طلب تفويض قيادة، و14.8 ألف مبايعة للمركبات، و4.7 ألف صلاحية تأمين للمركبات.
كما شملت العمليات التحقق من صلاحية 92.2 ألف هوية، و28.6 ألف عملية “بياناتي”، وتجديد 27.4 ألف بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 8.9 ألف سجل أسرة، و6.3 ألف عملية تعريف بفرد الأسرة، فضلًا عن تقديم 168.8 ألف طلب توصيل بالبريد، و7.7 ألف عملية استفسار عام عن البصمة.
وفق “أخبار 24”.