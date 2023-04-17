“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو 2023

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أعلن حساب المواطن، اليوم (الاثنين)، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 (شهر مايو 2023).
وبلغ إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ 65، نحو 156 مليار ريال.
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