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جديد المحليات > “حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو 2023
17/04/2023   10:51 م

“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو 2023

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أعلن حساب المواطن، اليوم (الاثنين)، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 (شهر مايو 2023).

وبلغ إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ 65، نحو 156 مليار ريال.

“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو 2023

جديد المحليات
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