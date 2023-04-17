“ملكية العلا” تعلن تصاميم فندق “تشيدي الحجر” بمدينة الحجر التاريخية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الاثنين)، تصاميم فندق “تشيدي الحجر”، الذي سيتم إنشاؤه بمدينة الحجر التاريخية، التي تعد أول موقع بالمملكة يتم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
ويستمد “تشيدي الحجر”، الذي يعد أول فندق في الموقع المصنف على لائحة اليونسكو، تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية لمدينة الحجر التاريخية، إذ تتجسد فيه مختلف عناصر الاستدامة بمختلف جوانبها، وفق ما حدده مخطط “رحلة عبر الزمن”.
والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية ضمن رؤية العلا، بهدف أن تصبح العلا أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويوفر الفندق تجربة ثقافية سياحية وخيارات متعددة للضيافة الفاخرة، حيث يتضمن 35 غرفة فندقية متنوعة، لكل منها إطلالتها على الشواهد الطبيعية والثقافية في الحجر، كما تعبر التصاميم عن التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمعايير الاستدامة في عمليات التصميم والبناء وتطوير المواقع القائمة بمواد البناء المحلية وتعزيز تكامل البيئة الطبيعية مع النباتات والكائنات الحية البرية، ومنها الريم والمها.
واختارت الهيئة الملكية شركة “GHM” لإدارة الفنادق الفاخرة لتشغيل الفندق، الذي سيضم 3 مطاعم فاخرة، ومنتجعًا صحيًا متكامل الخدمات، وناديًا رياضيًا، بالإضافة إلى العديد من المباني المتصلة بالساحة الخارجية، تزين محيط الفندق ضمن الموقع العام، الذي يتضمن كذلك سكة حديد الحجر.
ويترافق إعلان تصاميم الفندق مع مرور 15 عامًا على اختيار منظمة “اليونسكو” مدينة الحجر التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في العام 2008.
وفق “أخبار 24”.