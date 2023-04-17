“الواسطة”.. السبيل الوحيد مع “محلات الخياطة” في زحام ما قبل العيد

يُقبل الرجال قبل عيد الفطر بأيام قليلة على محلات الخياطة الرجالية لتفصيل الثياب، وهو ما يصاحبه ظهور “الواسطة” في هذه المحلات، وذلك نظرًا لزيادة الإقبال وقلة الخصومات.
وقال الموظف بأحد محلات الخياطة الرجالية، أكرم الشعيبي، لـ “أخبار24″، إن ارتفاع أسعار الأقمشة في هذه الفترة من كل عام يرجع للضغط الزائد الذي تشهده هذه المحلات قبل فترة العيد، ما يضطرهم إلى توظيف عاملين بشكل موسمي، حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم.
وحول أكثر الأنواع مبيعًا، أوضح “الشعيبي” أن الأقمشة الباردة وقليلة الانكماش، مثل الأقمشة اليابانية، تعد أكثر الأنواع التي تشهد ضغطًا بالأسواق.
وأشار إلى أن التصاميم المحبوبة أو المطلوبة بالوقت الحالي تتمثل في التي تكون بمزيج بين الياقة أو القلاب، فيما تكون الأيادي “سادة”، وذلك على عكس الموضة في السنوات الماضية، والتي كانت تشهد طلبًا على “الكَبك”.
من جانبه، قال أحد زبائن محلات الخياطة الرجالية، ويُدعى سعيد محمد الشهراني، إنه يحرص على زيارة محلات الخياطة الرجالية قبل الأعياد، خصوصا عيدي الفطر والأضحى، لتفصيل من 3 إلى 5 ثياب.
“الواسطة”.. السبيل الوحيد مع “محلات #الخياطة” في زحام ما قبل #العيدhttps://t.co/knYJrTE7o5 pic.twitter.com/PBkzZlsWDr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 17, 2023