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جديد المحليات > “العدل” تطلق وحدةً لـ”تحليل الشكاوى”.. والأخطاء القضائية
17/04/2023   10:50 م

“العدل” تطلق وحدةً لـ”تحليل الشكاوى”.. والأخطاء القضائية

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وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ ما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.

وتعزز وحدة المعالجة المستدامة ممكنات خدمة المستفيدين، وترفع جودة وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستوى الثقة بالعملية القضائية، كما تحقق الكفاءة التشغيلية، ومستهدفات خفض مدد التقاضي. وفق “أخبار 24”.

“العدل” تطلق وحدةً لـ”تحليل الشكاوى”.. والأخطاء القضائية

جديد المحليات
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