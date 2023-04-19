بعد الظهور الباهت في الديربي.. هل أخطأ النصر بإقالة جارسيا؟ (تحليل)

خيب النصر آمال جماهيره وسقط أمام الهلال في الديربي بثنائية نظيفة لتتعقد مهمته في المنافسة على لقب دوري روشن، إذ منح الاتحاد صاحب الصدارة فرصة للابتعاد بصدارته بفارق 6 نقاط.
وظهر النصر بصورة باهتة للغاية تحت قيادة مدربه المؤقت الكرواتي دينكو يليتشيتش والذي تولى المهمة الأسبوع الماضي خلفًا للفرنسي المقال “رودي جارسيا”.
وأعرب قطاع من جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار الإدارة بإقالة جارسيا في هذا التوقيت الحساس من الموسم، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهتها الجماهير ذاتها للمدرب الفرنسي.
لكن الأداء المخيب من جانب لاعبي النصر دفع الجماهير للتأكيد على أن قرار إقالة جارسيا كان كارثيًا أكثر من استمراره لا سيما أن النصر تحت قيادة مدربه السابق لم يتجرع مرارة الهزيمة سوى مرتين فقط أمام التعاون والاتحاد وبفارق هدف وحيد وخارج الأرض وفي آخر الدقائق من عمر المباراتين.
ولم يستغل النصر الحالة التي عليها الهلال حاليًا والذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 3 مباريات بالخسارة أمام الشباب والباطن والتعادل أمام الطائي.
واللافت للانتباه أن الطريقة الدفاعية التي كان يُنتقد عليها “جارسيا” منحت الفريق نسبة لا بأس بها من الفرص في الهجمات المرتدة، وهو ما افتقده الفريق اليوم الذي تخلى عن حذره الدفاعي لكن في الوقت ذاته لم يتمكن من خلق فرص خطيرة على مرمى الهلال وذلك نتيجة عدم وجود ترابط بين الخطوط لا سيما على مستوى خط الوسط الذي شهد سيطرة كاملة من جانب لاعبي الهلال. وفق “أخبار 24”.
وتعكس بعض إحصائيات اللقاء التفوق الهلالي أمام النصر بشكل لافت، حيث بلغت نسبة استحواذه 55% مقابل 45% للنصر، فيما تساوى الفريقان في عدد التسديدات بـ11 تسديدة لكل منهما لكن الهلال يتفوق بـ6 تسديدات على المرمى مقابل 3 فقط للنصر.
وبلغت ركنيات الهلال 5 مقابل 3 للنصر، فيما احتسب على الهلال تسلل وحيد مقابل 4 على النصر، فيما أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبي الهلال 3 مرات مقابل 4 بطاقات للاعبي النصر.