دياز: سعيد باستمرار سلسلة عدم الخسارة أمام النصر.. ومعدن الهلال يظهر في اللقاءات الكبرى

أعرب مدرب الهلال، رامون دياز عن سعادته بفوز فريقه اليوم على النصر واستمرار سلسلة عدم خسارته لديربي الرياض.
وحسم فريق الهلال الديربي بثنائية نظيفة أمام نظيره النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “المباراة كانت قوية، ومعدن الهلال دائما ما يظهر في مثل هذه اللقاءات”، مضيفًا: “استحوذنا على مجريات اللقاء، وأشكر اللاعبين والجماهير على ما قدموه”.
وتابع حديثه: “في المباريات الثلاث الماضية التي لم نحقق الفوز بها كان بسبب غياب بعض العناصر الهامة الذين يعانون من الإرهاق، ولما اكتملت الصفوف اليوم ظهرنا بمستوانا المعهود”.
وأضاف دياز: “هذا الفوز مهم لأننا من خلاله استعدنا توازننا، وننتظر عودة باقي اللاعبين المصابين للحاق بالمنافسات المقبلة”.وفق “أخبار 24”.
واستكمل: “قراري كان موفق بإشراك محمد جحفلي، نظرًا للخبرة التي يملكها، وأيضًا لأن جيانغ يفضل اللعب في مركز المدافع الأيمن، مع الإشارة إلى أن خليفة الدوسري يقدم أداء ممتازا في الفترة الماضية”.
واختتم مدرب الهلال حديثه: “إيغالو لاعب مهم، وأنا سعيد بالهدفين اللذين سجلهما وتربع بهما على صدارة الهدافين”.