بعد حسم الهلال للديربي.. تعرف على جدول ترتيب دوري روشن

نجح الهلال في حسم ديربي الرياض لصالحه بالفوز على نظيره النصر بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وبالتالي ستؤثر تلك النتيجة على جدول ترتيب دوري روشن.
ومنح سقوط النصر في الديربي فرصة للاتحاد صاحب الصدارة للابتعاد بصدارته بفارق 6 نقاط عن النصر الذي يحل في المركز الثاني.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 53 بعدما لعب 24 مباراة.
أمّا الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، فيما يحل الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، فيما يأتي الفتح في المركز الخامس برصيد 38 نقطة حصدها من 23 مباراة.وفق “أخبار 24”.
فيما لا يزال نادي الباطن في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة حصدها من 24 مباراة.